Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg noch immer über Bundesschnitt

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt. Trotzdem ist die Zahl der Neuansteckungen noch immer hoch. In einigen Nachbarlandkreisen ist die Inzidenz höher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 735, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Dabei sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag (811). Innerhalb eines Tages haben sich 315 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen liegt der Kreis Augsburg mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz im Mittelfeld. Unverändert bleibt jedoch, dass die Zahl im Augsburger Land noch immer über dem Bundesschnitt (678) liegt.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzen in den vergangenen Wochen ähnlich stark angestiegen. So liegt der Wert in Aichach-Friedberg bei 942, in Dillingen bei 1148, im Ostallgäu bei 820 und in Landsberg bei 802. Im Donau-Ries beträgt die Zahl 897 und in der Stadt Augsburg 704.