Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt an den Feiertagen

Die Meldezahlen für Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind über Weihnachten niedrig. Doch die Werte sind mit einem großen Vorbehalt zu sehen.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt im Landkreis Augsburg weiter. Die Inzidenz lag am Samstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 241,1 und am Sonntag bei 209,8. Doch die Behörde warnt, dass diese Zahlen nicht verlässlich sein könnten.

Das RKI weist auf Folgendes in der Weihnachtszeit hin: Während der Feiertage und zum Jahreswechsel sei bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.

Keine neuen Todesfälle in den Meldedaten der Feiertage

Für den Landkreis Augsburg wurden am Samstag 77 neue Infektionen und für den Sonntag nur noch 29 Fälle gemeldet. Neue Todesfälle tauchen in der Statistik nicht auf. (kar)

