Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt den siebten Tag in Folge

Die Corona-Inzidenz sinkt im Augsburger Land zwar langsam, aber konstant. Nun schon den siebten Tag in Folge. Auch die Fallzahlen nehmen ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 637, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb eines Tages steckten sich 251 Menschen im Augsburger Land neu mit dem Coronavirus an. Dabei kam es innerhalb von 24 Stunden zu keinem weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Die Inzidenz im Landkreis sinkt seit vergangenem Freitag zwar in kleinen Schritten, jedoch konstant. So betrug der Wert vor einer Woche noch 804. Gestern lag er bei 662, heute noch bei 637. Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch in vielen benachbarten Landkreisen und auf Bundesebene beobachten. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 485.

Sinkende Werte auch in Nachbarkreisen

So beträgt die Inzidenz in Aichach-Friedberg 705, in Dillingen 691, in Günzburg 548 und in der Stadt Augsburg 534. Gesunken sind die Inzidenzen auch im Unterallgäu auf 472 und im Ostallgäu auf 744. Leicht gestiegen sind die Werte dagegen in Landsberg auf 607 und im Donau-Ries auf 690. (mom)