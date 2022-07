Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt dritten Tag in Folge

Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt den dritten Tag in Folge. Trotzdem stecken sich weiterhin viele Menschen an - die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 674, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag (728) leicht. Seit drei Tagen nimmt der Inzidenzwert nun konstant ab. Innerhalb von 24 Stunden wurden dem RKI 213 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Besonders weil die Zahl der durchgeführten Corona-Tests in den vergangenen Monaten rapide abnahm, dürfte die Dunkelziffer der Infektionen wohl deutlich über dem offiziellen Wert liegen. Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Augsburg an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Seit Pandemiebeginn sind es 430 Menschen.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Auch in vielen Nachbarlandkreisen nimmt die Inzidenz im Vergleich zum Vortag ab. In Landsberg liegt der Wert bei 715, im Ostallgäu bei 830, in Dillingen bei 970 und im Donau-Ries bei 777. In Aichach-Friedberg steht die Inzidenz bei 850, in der Stadt Augsburg bei 674.