Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt wieder

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt. Allerdings weniger stark als am Tag zuvor. Ein Nachbarlandkreis steht kurz vor einer dreistelligen Inzidenz.

Im Landkreis Augsburg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) beträgt die Inzidenz 1768. Zwar sinkt sie damit im Vergleich zum Vortag (1792) nur leicht. Nach zuletzt jedoch öfter steigenden Werten sinken diese nun den zweiten Tag in Folge. Innerhalb eines Tages haben sich im Augsburger Land 793 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei weitere Menschen sind im Kreis an Covid-19 verstorben. Seit dem 1. April kam es zu keinen täglichen Neuinfektionen von über 1000 im Landkreis Augsburg, der Wert lag seitdem immer niedriger.

Günzburg bald mit dreistelliger Inzidenz?

In den benachbarten Landkreisen sind gemischte Entwicklungen zu erkennen. So steigt die Inzidenz im Vergleich zum Vortag in der Stadt Augsburg auf 1418, im Ostallgäu auf 1470 und in Landsberg auf 1587. Sinkende Werte werden für Aichach-Friedberg mit 1457 gemeldet, ebenso wie im Donau-Ries mit 2285, in Dillingen mit 1659 und im Unterallgäu mit 1543.

Den niedrigsten Inzidenzwert der benachbarten Landkreise weist momentan Günzburg auf. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit 1068. Bestätigt sich dort die Entwicklung der fallenden Zahlen, könnte der Landkreis bald eine nur noch dreistellige Inzidenz vorweisen. (mom)