Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt rapide an

Im Vergleich zum Vortag steigt die Inzidenz im Landkreis Augsburg stark an. Der Grund dafür liegt wohl in einer verzögerten Meldung der Fallzahlen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 805, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Vergleich zum Vortag (638) steigt der Wert damit um über 160 an. Dabei wurden 948 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden kam es zu keinem weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Der starke Anstieg der Inzidenz lässt sich wohl mit den Corona-Zahlen vom Vortag erklären. Da es zu einer Meldeverzögerung kam, wurden nicht alle aktuellen Infektionszahlen gemeldet. Die nun veröffentlichten Werte von 948 Neuinfektionen sind die zusammengezählten Zahlen von heute und gestern. Deshalb sank die Inzidenz am gestrigen Tag stark, steigt dafür heute aber auch wieder an.

Corona-Inzidenzen in den Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen sind mittlerweile keine vierstelligen Inzidenzen mehr zu beobachten. So beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg 768, im Donau-Ries 718, in Dillingen 920 und in Günzburg 593. In Landsberg liegt der Wert bei 618, im Unterallgäu bei 747 und in der Stadt Augsburg bei 653. (mom)