Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt rasant

Am Wochenende ist im Landkreis Augsburg eine große Anzahl an neuen Corona-Infektionen dazugekommen. Das wirkt sich deutlich auf die Inzidenz aus.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat im Landkreis Augsburg am Wochenende einen Sprung nach oben gemacht: Er liegt nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Sonntag bei 880,8. Noch am Freitag hatte er 701,1 betragen. Laut RKI kamen am Wochenende 730 Neuinfektionen dazu. Hauptsächlich stecken sich derzeit Menschen im Alter von 15 bis 59 Jahren an.

Sowohl Männer als auch Frauen infizieren sich im gleichen Maße. Todesfälle wurden am Wochenende nicht gemeldet. Die über 80-Jährigen sind derzeit - anders als in den ersten Wellen - bisher nicht stark betroffen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist auch über 800

Die Infektionslage in den Nachbarlandkreisen sieht teilweise ähnlich aus. Diese Werte meldet das RKI: Aichach-Friedberg 825,8; Donau-Ries 590,4; Dillingen 605,1 und Günzburg 794,7. In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 971,8. (kar)

