Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt steil an: über 700

Nur an einem einzigen Tag war die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg während der gesamten Pandemie höher als am Freitag. Es gibt einen neuen Todesfall.

Der 22. November 2021 war bisher der einzige Tag, an dem die Corona-Inzidenz im Augsburger Land über 700 gelegen hat. Am Freitag ändert sich das. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine Inzidenz von 701,1. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Donnerstag.

Bundesweit steigt die Inzidenz auf 706 und damit auf einen neuen Höchstwert.

Auch einen neuen Todesfall meldet das RKI für das Augsburger Land. Seit Beginn der Pandemie sind hier 351 Menschen an oder mit Corona gestorben. Keiner davon war jünger als 35 Jahre. 240 Gestorbene waren laut RKI zum Todeszeitpunkt über 80 Jahre alt. Insgesamt sterben deutlich weniger Menschen an oder mit Corona als in den vergangenen Monaten. Im November waren es 44 Corona-Tote im Augsburger Land, im Dezember sogar 51. Im Januar sind es bislang neun. Diese Tendenz passt zu den bisherigen Beobachtungen vieler Expertinnen und Experten, nach denen die Omikron-Variante zwar leicht übertragbar, aber weniger gefährlich sei als die Delta-Variante.

Lesen Sie dazu auch

Tausende Menschen sind im Landkreis Augsburg in Corona-Quarantäne

An den Kliniken macht sich die steil ansteigende Inzidenz bisher nicht bemerkbar. Im Leitstellenbereich Augsburg, der auch die Kliniken in der Stadt Augsburg und in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst, liegen deutlich weniger Corona-Patientinnen und Corona-Patienten auf der Intensivstation als zu Beginn des Winters. Wohl aber wirkt sich die hohe Inzidenz auf die Quarantänesituation aus. Rund 5000 Menschen müssen laut einem Landratsamt-Pressesprecher im Augsburger Land aktuell zu Hause bleiben. Die eine Hälfte als Kontaktperson, die andere Hälfte hat sich mit dem Virus infiziert. Zum Vergleich: Das entspricht etwa der gesamten Einwohnerzahl der Gemeinde Gablingen.

Corona gibt es in jeder Gemeinde im Landkreis Augsburg

Vor zwei Wochen gab es im Augsburger Land noch zwei Gemeinden, in denen 14 Tage lang kein einziger Corona-Fall gemeldet wurde: Kühlenthal und Westendorf. Diese Zeit ist vorbei. Laut Landratsamt gibt es überall mindestens vier Corona-Infizierte. Die meisten Fälle wurden in den vergangenen zwei Wochen in Königsbrunn gemeldet, hier sind es 354. In Neusäß haben sich in dieser Zeit 318 Menschen infiziert, in Gersthofen 314.

Diese Corona-Regeln gelten im Landkreis Augsburg

Das sind die aktuellen Bestimmungen:

Kontaktbeschränkungen : Ungeimpfte dürfen sich nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt und höchstens zwei Angehörigen eines anderen Hausstands treffen. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene sowie Kinder, die jünger als 14 Jahre sind. Beschränkungen gibt es seit 28. Dezember aber auch wieder für Geimpfte und Genesene . Private Zusammenkünfte sind drinnen nur mit zehn Menschen erlaubt. Unter 14-Jährige zählen nicht mit. Sobald eine ungeimpfte Person über 14 Jahre dabei ist, dürfen zum eigenen Haushalt nur noch zwei Menschen aus einem anderen Haushalt kommen.

3G gilt in Bus und Tram (ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler). Auch am Arbeitsplatz müssen Angestellte geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie dort mit anderen Menschen in Kontakt kommen.

2G gilt mittlerweile fast überall, etwa in der Gastronomie , bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, in Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Im Handel gilt 2G nicht mehr, der Verwaltungsgerichtshof hat die Regel gekippt. FFP2-Maskenpflicht gilt dort weiter.

gilt mittlerweile fast überall, etwa in der , bei körpernahen Dienstleistungen inklusive Friseuren, in Hochschulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Fahrschulen, Bibliotheken und Archiven. Hier haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Im Handel gilt 2G nicht mehr, der Verwaltungsgerichtshof hat die Regel gekippt. FFP2-Maskenpflicht gilt dort weiter. 2G plus gilt bei Kultur- und Sportveranstaltungen, Messen und Tagungen sowie bei Freizeiteinrichtungen, etwa Zoos, botanischen Gärten oder Bädern. Hier brauchen auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Schülerinnen und Schüler, die sich regelmäßig vor dem Unterricht testen, brauchen keinen zusätzlichen Nachweis. Für Geboosterte entfällt die Testpflicht unmittelbar nach der dritten Impfung. Ausnahme: In Pflegeeinrichtungen brauchen sie weiterhin den Nachweis.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 831. Aichach-Friedberg: 850, Dillingen: 501, Donau-Ries: 525, Günzburg: 610, Landsberg: 1028, Ostallgäu: 708, Unterallgäu: 672.