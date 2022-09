Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg unter deutschem Durchschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg nimmt weiterhin ab. Wie in vielen Nachbarkreisen liegt sie nun unter dem Bundesschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 188, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit sinkt der Wert im Vergleich zur Vorwoche (247) deutlich. 126 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt sind im Landkreis Augsburg seit Pandemiebeginn mehr als 109.000 Infektionen nachgewiesen. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Noch vor einer Woche gleich hohe Corona-Inzidenzen

Noch vor einer Woche lagen die Inzidenzen im Augsburger Land (247,4) und die auf Bundesebene (247,3) praktisch gleichauf. Während der Wert im Kreis Augsburg nun weit gesunken ist, liegt der Bundesschnitt noch auf 219. Auch in den meisten Nachbarlandkreisen liegt die Inzidenz unter diesem Schnitt. So beträgt der Wert in Aichach-Friedberg 201, in Dillingen 202, in Günzburg 165, im Unterallgäu 156 und in der Stadt Augsburg 176. (mom)