Corona-Inzidenz im Landkreis so niedrig wie lange nicht - woran liegt das?

Vor einem Monat waren die Corona-Fallzahlen im Landkreis zehnmal so hoch wie jetzt. Die hohe Durchseuchung ist vermutlich ein Grund für die niedrigen Zahlen.

Noch vor vier Wochen lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land bei 1200. Nun bei 170. Während sich vor einem Monat noch weit über 600 Menschen pro Tag mit dem Coronavirus infiziert haben, sind es jetzt noch 65. Das Virus hat im Augsburger Land binnen kürzester Zeit deutlich an Fahrt verloren. Doch woran liegt das? Eine einfache Antwort gibt es nicht.

Niedrige Corona-Zahlen hängen von vielen Aspekten ab

Die derzeit niedrigen Corona-Zahlen im Augsburger Land sind in mehreren Aspekten begründet, erklären Susanne Rost, Leiterin des staatlichen Gesundheitsamtes für den Landkreis und Jakob Berger, Bezirksvorsitzender des bayerischen Hausärzte-Verbands. "Zum einen spielt die erhöhte Impfrate mit rein, mittlerweile haben sich einige Menschen die vierte Impfung geholt", sagt Berger. Außerdem seien die Menschen in den kalten Monaten nicht mehr so oft auf großen Festen zusammen wie noch vor einigen Wochen. "Zusätzlich zu den Temperaturen an sich hatte dies zur Auswirkung, dass viele Aktivitäten in die Innenräume verlagert wurden, was die Verbreitung der Viren beschleunigt", sagt Rost. Ein wichtiger Aspekt sei außerdem, dass die Corona-Lage meist wellenartig verläuft. Nach einer Phase mit vielen Infektionen und einer hohen Inzidenz nehmen die Werte wieder ab.

Eine solche Hochphase zeigte sich im Landkreis in den vergangenen Wochen. "Die Durchseuchung ist zuletzt wieder deutlich größer geworden", erklärt Berger. Rost vom Gesundheitsamt geht davon aus, dass dadurch die Immunsysteme der Menschen gut vorbereitet wurden. Diese Erklärungen seien allerdings nur professionelle Vermutungen. "Eine exakte Erklärung für das Infektionsgeschehen gibt es nicht", sagt der Arzt.

Niedrigste Inzidenz seit über fünf Monaten

Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg vor über fünf Monaten auf so einem geringen Niveau. Am 7. Juni betrug der Wert 177. Zum jüngsten Höhepunkt an Infektionen im Augsburger Land kam es am 11. Oktober mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1292. Seitdem geht die Entwicklung steil bergab. Auch schwere Verläufe und Todesfälle werden seltener. Seit Pandemiebeginn sind im Landkreis 452 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Frage, wie sich die Pandemie im Landkreis künftig entwickelt, ist ein Blick in die Glaskugel, sagt Berger. "Eine Voraussage ist kaum möglich - die Coronaviren konkurrieren derzeit mit vielen anderen Viren, etwa denen der Grippe." Sicher sei jedoch, dass das Tragen von Masken und Auffrischungsimpfungen - sofern ärztlich empfohlen - ratsam sind und dabei helfen, die Pandemie im Griff zu halten.

