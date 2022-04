Nach den Feiertagen steigt die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg erneut

Nach den niedrigen Werten über die Ostertage steigt die Inzidenz im Landkreis Augsburg den zweiten Tag in Folge. Nach wie vor infizieren sich viele Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 824, wie das Landratsamt Augsburg mitteilt. Damit steigt sie im Vergleich zum Vortag (779) bereits zum zweiten Mal in Folge. Innerhalb eines Tages wurden 516 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Dunkelziffer an Ansteckungen dürfte jedoch deutlich höher liegen. Immer weniger Menschen lassen sich testen, somit können Infektionen häufiger ohne Meldung an das Landratsamt durchrutschen. Innerhalb von 24 Stunden kam es zu keinem weiteren Todesfall wegen einer Covid-19-Erkrankung.

Corona-Steigende Inzidenzen auch in den Nachbarlandkreisen

Auch in den meisten Nachbarlandkreisen steigen die Corona-Zahlen. In Aichach-Friedberg liegt sie bei 824, im Donau-Ries bei 976, in Dillingen bei 1211 und in Günzburg bei 493. Im Ostallgäu steigt die Inzidenz auf 859, in Landsberg auf 774 und in der Stadt Augsburg auf 720. Einzig im Unterallgäu sinkt der Wert leicht auf 640. (mom)