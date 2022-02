Corona-Inzidenz im Landkreis überschreitet Marke von 2000

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg erreicht einen erneuten Höhepunkt. Eine Statistik bleibt derzeit jedoch stabil.

Innerhalb eines Tages kam es im Landkreis Augsburg zu 960 neuen Infektionen. Damit überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals eine traurige Bestmarke und liegt bei 2006, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Website angibt.

Die täglichen Neuinfektionen im Landkreis bewegen sich bereits seit einigen Tagen um die Marke von 1000. Dies führt zum starken Anstieg der Inzidenz. Anlass zur Hoffnung gibt jedoch, dass bereits seit mehreren Tagen im Landkreis kein Mensch im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben ist.

Corona im Kreis Augsburg: Ähnliche Situation in benachbarten Landkreisen

Bei einigen benachbarten Landkreisen ist die Corona-Lage ähnlich. Auch Dillingen (1783) und Donau-Ries (1352) verzeichnen steigende Inzidenzen. In Günzburg geht die Sieben-Tage-Inzidenz leicht zurück (1417). Auch in Aichach-Friedberg ist die hohe Inzidenz der vergangenen Tage etwas rückläufig (2264). Dabei kam es in Dillingen sowie im Donau-Ries zu jeweils einem neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. (mom)