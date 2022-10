Corona-Inzidenz im Landkreis weit über der Marke von 1000

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist innerhalb kürzester Zeit in die Höhe geschnellt. Die Zahl ist nun vierstellig, der Trend geht weiterhin nach oben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1282, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb weniger Tage steigt die Zahl damit um mehrere hundert Punkte. Noch vor drei Wochen lag die Inzidenz im Kreis bei etwa 300. Dem RKI wurden 886 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.

Zwei weitere Menschen sind im Landkreis an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit sind seit Pandemie-Beginn im Augsburger Land 448 Menschen durch das Virus gestorben. Im Vergleich zur bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz zeigt sich, wie hoch die Zahl im Landkreis ist. Der Bundesschnitt liegt mit 787 um etwa 500 niedriger.

Hohe Inzidenzen auch in den Nachbarlandkreisen

Doch auch in vielen Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzen hoch. So liegt der Wert in Dillingen bei 1566, in Aichach-Friedberg bei 1357, in Landsberg bei 1585 und in der Stadt Augsburg bei 839. (mom)