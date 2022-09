Corona-Inzidenz im Landkreis wieder über Bundesschnitt

Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land hat die Marke von 300 wieder geknackt. Damit liegt man über dem Bundesschnitt und vielen Nachbarkreisen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 314, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit bleibt der Wert im Vergleich zum Vortag auf ähnlich hohem Niveau. Für den Zeitraum von zwei Tagen hat das RKI 387 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Augsburger Land registriert. 437 Menschen sind seit Pandemiebeginn im Landkreis an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Nachdem die Inzidenz im Landkreis lange Zeit unter dem Bundesschnitt lag, hat sich das Bild nun wieder umgekehrt. Der deutschlandweite Schnitt liegt bei 281 und damit wieder klar unter dem im Augsburger Land. In vielen Nachbarlandkreisen ist die Inzidenz ebenfalls niedriger. So beträgt der Wert in Aichach-Friedberg 295, im Donau-Ries 246, im Unterallgäu 269 und in der Stadt Augsburg 234. (mom)