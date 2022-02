Corona-Inzidenz ist weiter gesunken

Der Trend der vergangenen Tage hält an. Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist am Sonntag erneut gesunken. So sieht es derzeit aus.

Die Corona-Inzidenz, also die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen Infizierten je 100.000 Einwohner geht weiter zurück. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Sonntag bei 1802,3 - 630 Fälle sind innerhalb von 24 Stunden hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle bleibt mit insgesamt 367 seit Ausbruch der Pandemie im Augsburger Land gleich.

Die meisten Infizierten sind zwischen 35 und 59 Jahre alt

Die höchsten Infektionsraten hat die Altersgruppe von 35 bis 59. 9801 Frauen sind hier neu infiziert und 9334 Männer. Die zweithöchste Rate findet sich in der Altersgruppe 15 bis 34. Hier sind Männer und Frauen nahezu gleichauf. Und so sieht es in den umliegenden Landkreisen aus: Der Kreis Aichach-Friedberg liegt bei 2399,6, der Landkreis Donau-Ries bei 2514,1. In Dillingen lag die Inzidenz am Sonntag bei 2057,2. Deutlich niedriger ist sie mit 1670,3 in den Landkreisen Günzburg und Landsberg (1672). In der Stadt Augsburg wurden 1416 Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen festgestellt. Hier lag die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen am Sonntag unverändert bei 588. (lig)