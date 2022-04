Corona-Inzidenz sinkt stark im Landkreis Augsburg

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg hat erst kürzlich einen Wert von unter 2000 angenommen. Jetzt sinkt sie noch weiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt stark. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 1792. Im Vergleich zum Vortag (1910) sinkt der Wert damit innerhalb eines Tages um mehr als 100. In derselben Zeitspanne wurden 508 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, wobei die Dunkelziffer höher liegen dürfte. Außerdem sind innerhalb von 24 Stunden zwei weitere Menschen im Kreis Augsburg an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Seit Pandemiebeginn sind damit insgesamt 386 Menschen im Landkreis am Coronavirus gestorben.

Lage in den benachbarten Landkreisen

In den Nachbarlandkreisen sind teils deutlich höhere, teils deutlich niedrigere Inzidenzen zu beobachten. So meldet das RKI für Aichach-Friedberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1647, für Dillingen 1751, für Günzburg 1210 und für Landsberg 1581. Im Donau-Ries beträgt der Wert 2353, im Ostallgäu 1457, in der Stadt Augsburg 1395 und im Unterallgäu 1652. Der Bundesschnitt liegt bei 1394. (mom)

Lesen Sie dazu auch