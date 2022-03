Corona: Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg und der Region

Die Corona-Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg nach Tagen der Entspannung neuerdings wieder an. Eine traurige Höchstmarke an Infektionen wurde überschritten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt erneut. Sie beträgt 1726, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Am Vortag lag sie noch bei 1681. Damit scheint die positive Entwicklung der sinkenden Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen und Wochen erst einmal gestoppt. Innerhalb eines Tages kam es zu 803 gemeldeten Neuinfektionen im Landkreis. Ein weiterer Mensch starb innerhalb von 24 Stunden an Covid-19.

So liegt die Zahl der bisher an einer Corona-Erkrankung verstorbenen Menschen im Augsburger Land bei 374. Eine traurige Höchstmarke wurde bei der Zahl der Infektionen erreicht: Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn im Kreis Augsburg über 60.000 Corona-Ansteckungen gemeldet. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch höher.

Steigende Zahlen auch in Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen lassen sich ebenfalls größtenteils steigende Zahlen beobachten. So beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg mittlerweile 2058, im Donau-Ries 2055, in Günzburg 1501 und im Unterallgäu 2238. Auch in der Stadt Augsburg steigt die Inzidenz auf 1256, im Ostallgäu auf 2039. Nur im Landkreis Landsberg sinkt die Inzidenz auf 1693. Der höchste Wert der Nachbarkreise wird noch immer für den Landkreis Dillingen beziffert, dort liegt die Inzidenz bei 2445. (mom)