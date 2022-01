Corona-Inzidenz steigt weiter rasant an

Bereits in den vergangenen Tagen wurden regelmäßig neue Höchstwerte bei der Corona-Inzidenz gemeldet. Dieser Trend hat sich auch am Wochenende fortgesetzt.

Was sich schon in der vergangenen Woche abspielte, setzte sich am Wochenende weiter fort. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Augsburg erneut einen Spitzenwert bei der Corona-Inzidenz. In den vergangenen sieben Tagen wurden demzufolge 1619 neue Corona-Fälle je 100.000 Einwohner gemeldet. Am Freitag hatte der Wert noch bei 1393,5 gelegen.

646 neue Fälle im Augsburger Land

Am Sonntag kamen im Augsburger Land im Vergleich zum Samstag 646 neue Fälle hinzu – damit steigt die Zahl auf insgesamt 32.365. Allerdings birgt diese Angabe eine gewisse Dunkelziffer, da am Wochenende erfahrungsgemäß nicht alle neu festgestellten Fälle gemeldet werden. Dafür gab's seit mehr als einer Woche keine neuen Todesfälle. An oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie bisher 351 Menschen, davon neun im Januar. Zum Vergleich: Im November waren es 44 Corona-Tote, im Dezember sogar 51.

Im Landkreis Aichach-Friedberg lag die Inzidenz laut RKI am Sonntag bei 1349,4, im Landkreis Dillingen bei 1252,4 und im Donau-Ries bei 1176,3. Der Landkreis Günzburg lag bei 1034,2 und der Landkreis Landsberg schließlich bei 1655,1. (lig)