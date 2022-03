Corona: Inzidenz und Neuinfektionen im Kreis Augsburg steigen stark an

Nach zwischenzeitlichem Rückgang der hohen Zahlen steigen die Corona-Werte im Landkreis Augsburg wieder stark an. Ist das nur hier so?

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt der Wert bei 1681 und stieg damit im Vergleich zum Vortag (1542) um über 100 an. Auch bei der Zahl der Neuinfektionen ist wieder eine traurige Marke überschritten. Nach vielen Tagen der sinkenden Werte hat sich nun innerhalb eines Tages wieder eine vierstellige Zahl an Menschen im Landkreis neu mit dem Coronavirus infiziert. 1036 Ansteckungen wurden gemeldet. Dabei kam es innerhalb von 24 Stunden auch zu einem weiteren Todesfall an einer Covid-19 Erkrankung im Augsburger Land.

Steigende Zahlen auch in Nachbarlandkreisen

Diese Entwicklung des starken Anstiegs ist nicht nur im Landkreis Augsburg zu beobachten. Auch alle Nachbarkreise verzeichnen steigende Inzidenzwerte. So beträgt dieser in Aichach-Friedberg 1938, im Donau-Ries 2005, in Günzburg 1489 und in Landsberg 1850. Auch im Unterallgäu stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag an und liegt nun bei 1919, in der Stadt Augsburg bei 1222. Den höchsten Wert der unmittelbaren Nachbarkreise hat nach wie vor Dillingen, dort stieg die Inzidenz auf 2421 an und gehört damit zu den 15 Landkreisen mit der höchsten Inzidenz in Deutschland.