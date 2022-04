Landkreis Augsburg

Corona: Inzidenzwert im Landkreis Augsburg weiter im Sinkflug

Die Infektionszahlen sind wahrscheinlich doppelt so hoch wie gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert Koch-Institut am Sonntag mit 1232,1 an, das sind fast 170 Punkte weniger als am Freitag. Aber es gibt wieder Todesopfer.

Die Sieben-Tage Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt am Sonntag 1232,1 wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Im Vergleich zum Freitag sinkt der Wert damit um fast 170 Punkte. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz bei über 2000. Die Fallzahlen im Augsburger Land sind ebenfalls deutlich rückläufig. Einen negativen Trend gibt es jedoch bei den Todeszahlen. Kamen Ende vergangener Woche allen drei neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden hinzu, meldet das RKI bis Sonntag erneut zwei weitere Opfer. Auch bundesweit besteht derzeit ein Trend zu steigenden Opferzahlen. Zusammenhängen könnte dies mit der hohen Dunkelziffer, die die Experten vermuten. Zwar stecken sich derzeit viele mit der oftmals harmloseren Omikron-Variante an, melden ihre Infektion aber nicht mehr dem Gesundheitsamt. Das RKI geht davon aus, dass die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland weitaus höher ist als offiziell erfasst, vermutlich doppelt so hoch. (dav) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Plus Landrat Sailer bleibt dabei: Wer Corona hat, soll trotzdem vor die Türe dürfen

