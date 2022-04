Corona: keine gemeldeten Neuinfektionen im Kreis Augsburg

Wegen der Ostertage sind keine neuen Corona-Infektionen für den Landkreis Augsburg gemeldet. Dementsprechend sinkt auch die Inzidenz.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 671, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Dabei ist jedoch zu beachten, dass wegen der Ostertage aktuelle Infektionszahlen wohl erst verzögert an das RKI weitergeleitet werden. Nun wurden innerhalb eines Tages keine Neuinfektionen im Landkreis gemeldet.

Seit Pandemiebeginn wurden im Augsburger Land insgesamt über 83.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. 399 Menschen im Landkreis sind bisher an einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Auch in Nachbarlandkreisen oft keine aktuellen Zahlen

Für einige Nachbarlandkreise wurden ebenfalls noch keine aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Das bedeutet also auch dort schneller sinkende Inzidenzen. Der Wert in Aichach-Friedberg beträgt 319, im Donau-Ries 962, in Dillingen 1279 und in Günzburg 665. In Landsberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 956, in der Stadt Augsburg bei 720. (mom)