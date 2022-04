Corona: Landkreis Augsburg bald mit Inzidenz unter 1000?

Im Landkreis Augsburg sinkt die Corona-Inzidenz im Vergleich zum Vortag schnell. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die Inzidenz bald unter die Marke von 1000 fallen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1116, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Im Vergleich zum Vortag (1289) sinkt der Wert damit um über 170. Sollte sich diese Entwicklung so fortführen, könnte die Inzidenz schon morgen unter die Marke von 1000 fallen. Zuletzt lag sie im Landkreis Augsburg am 25. Januar im dreistelligen Bereich, bevor die Zahlen rapide die Schwelle von 2000 überschritten.

Innerhalb eines Tages haben sich 352 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Dunkelziffer der tatsächlichen Ansteckungen dürfte wohl deutlich höher liegen. In 24 Stunden sind außerdem zwei weitere Menschen im Kreis Augsburg an ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Lage in den Nachbarlandkreisen

In einigen Nachbarlandkreisen steigt die Inzidenz wieder an. So liegt sie in Dillingen nun bei 1639, im Ostallgäu bei 1164 und in Landsberg bei 1213. Sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen dagegen werden für Aichach-Friedberg mit 1088 gemeldet ebenso im Donau-Ries mit 1400, in Günzburg mit 938, im Unterallgäu mit 983 und in der Stadt Augsburg mit 814. (mom)