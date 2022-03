Corona: Mehr als 1000 Neuinfizierte innerhalb eines Tages

Die Zahl der Neuinfizierten innerhalb eines Tages liegt am Donnerstag bei mehr als 1000. Auch die Inzidenz schießt - schon wieder - in die Höhe.

1005 Menschen haben sich im Augsburger Land neu mit Corona infiziert - und das allein am Mittwoch. Auch in den vergangenen Tagen steckten sich oft mehr als 1000 Menschen innerhalb eines Tages mit dem Virus an. Diese Zahlen gehen auf Angaben des Robert-Koch-Instituts zurück. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.

Inzidenz im Kreis Augsburg am Donnerstag bei 2266,1

Zum Vergleich: Noch im Februar wurden an den meisten Tagen etwa 300 neue Infektionen gemeldet. Im Dezember waren es meist deutlich unter 100. Im Sommer gab es viele Tage, an denen sich im Landkreis niemand infizierte. Doch inzwischen meldet das RKI immer wieder neue Höchststände. Damit steigt auch die Corona-Inzidenz deutlich an. Sie liegt am Donnerstag bei 2341,5 Neuinfizierten innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch lag dieser Wert noch bei 2266,1.

In den Nachbarlandkreisen ist die Entwicklung ähnlich. Im Kreis Dillingen liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 1752, im Kreis Grünburg bei 1821,9; Landkreis Unterallgäu 2480,8; Kreis Aichach-Friedberg 2367,7. Für die Stadt Augsburg meldet das RKI am Donnerstag eine Inzidenz von 1924,4. (kinp)