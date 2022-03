Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg schnellen nach oben

Im Landkreis Augsburg haben sich nach leichtem Rückgang wieder mehr als 1000 Menschen neu mit Corona infiziert. Das wirkt sich auch auf die Inzidenz aus.

Im Landkreis Augsburg haben sich innerhalb eines Tages 1039 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt, wie das Robert-Koch-Institut meldet. Nach geringeren Fallzahlen in den vergangenen Tagen wurden nun erstmals seit einer Woche wieder mehr als 1000 Menschen positiv getestet. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.

Das wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land aus. Der Trend der sinkenden Werte ist gestoppt, die Inzidenz liegt nun bei 2087. Am Vortag lag sie noch bei 2056. Innerhalb von 24 Stunden starb außerdem ein weiterer Mensch an einer Covid-19-Erkrankung.

Corona: Lage in den Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen lassen sich gemischte Entwicklungen beobachten. So sinken die Inzidenzen im Vergleich zum Vortag in Aichach-Friedberg mit 2051, in Dillingen mit 2199 und in Landsberg mit 2004. Für das Unterallgäu wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2249 gemeldet, für das Ostallgäu von 1901 und für die Stadt Augsburg von 1668. Steigende Werte sind in Günzburg mit 1452 und im Donau-Ries mit 2436 zu sehen. (mom)