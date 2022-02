Corona: Novavax-Impfstoff kommt kommende Woche in den Landkreis Augsburg

Plus Der neue Corona-Impfstoff Novavax ist im Anflug. Der Landkreis Augsburg hat Impfdosen bestellt. Die neuen Impfzahlen wurden am Mittwoch bekannt gegeben.

4300 Dosen des neuen Corona-Impfstoffs Novavax hat der Landkreis Augsburg für diese Woche bestellt. Das ist die Höchstzahl, welche das Landratsamt ordern konnte. Am Mittwochmittag wurde bekannt: Die Dosen kommen. Doch wer noch in dieser Woche auf den immunisierenden Piks mit dem Totimpfstoff hoffte, der wird enttäuscht.