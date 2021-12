Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Corona-Pandemie: Rettungsdienst im Augsburger Land ist "am Anschlag"

Plus Weniger Personal und immer mehr Patienten machen den Krankenhäusern und Sanitätern schwer zu schaffen. Auch hinter den Kulissen spitzt sich die Lage zu.

Von Matthias Schalla

Der Unfall ist schnell passiert. Kurz wollte der Hausbesitzer auf dem Weg zur Arbeit noch seinen Gehweg räumen, schon ist er ausgerutscht. Der Knöchel schwillt an, die Schmerzen sind groß. Normalerweise wäre in solch einem Fall der Krankenwagen binnen weniger Minuten vor Ort und der Mann könnte schon bald nach seinem ersten Besuch im Krankenhaus das eingegipste Bein präsentieren. Doch aktuell ist die Situation bei den Rettungsdiensten im Augsburger Land äußerst angespannt. Und auch in den Krankenhäusern ist das Personal "am Anschlag", warnt ein Mitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen