Corona-Proteste im Kreis Augsburg locken immer mehr Auswärtige an

Plus Bei den Demonstrationen im Landkreis entwickelt sich ein besonderer "Tourismus". Die Organisatoren geben sich aber aus einem bestimmten Grund nicht zu erkennen.

Auch am Dienstag hat es wieder sogenannte Spaziergänge im Augsburger Land gegeben, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu protestieren. Die meisten Menschen waren diesmal in Thierhaupten unterwegs. Dort formiert sich nun jedoch eine Gegenbewegung. 14 Personen hatten sich unter Federführung der örtlichen SPD getroffen, um gegen den Marsch der rund 70 Personen zu demonstrieren. Zwar kam es zu keinerlei Zusammenstößen, die Polizei behält die Aktionen aus einem ganz besonderen Grund aber ganz genau im Blick.