Corona: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg bei 685,8

Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land steigt weiter. Neue Fälle werden am Wochenende nicht gemeldet - dürften aber vorhanden sein.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land liegt am Sonntag bei 685,8. Das meldet das Robert-Koch-Insititut. Tatsächlich dürfte der Wert allerdings höher sein, denn am Wochenende werden dem Institut seit einiger Zeit keine neuen Fälle gemeldet. Bedeutet: Erst zu Beginn der Woche fließen die an den vergangenen Tagen positiv Getesteten mit in die Statistik ein.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt seit Wochen

Tendenziell lässt sich seit Wochen erkennen, dass der Inzidenz-Wert im Augsburger Land steigt. Wie berichtet gilt das auch für die bundesweite Entwicklung. In den Nachbarlandkreisen ist die Lage zum großen Teil ähnlich. Es gibt allerdings Ausreißer. So ist die Inzidenz im Kreis Donau-Ries besonders hoch. Dort liegt sie am Sonntag laut RKI bei 1241. In der Stadt Augsburg dagegen nur bei 372,5. Das sind die Werte für die übrigen Nachbarlandkreise: Kreis Dillingen 807,8. Kreis Aichach-Friedberg 671. Kreis Landsberg: 750,3. Kreis Unterallgäu: 475,5. Kreis Günzburg 530,9. (kinp)

