Corona-Test an Weihnachten: Diese Stellen sind im Kreis Augsburg geöffnet

Mitarbeiter und Ehrenamtliche übernehmen auch an den Feiertagen Schichten, um die Menschen im Augsburger Land auf Corona zu testen. Das Angebot ist groß.

An Weihnachten und Silvester wollen Menschen im Augsburger Land Familie und Freunde sehen - wenn auch mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Das dürfte auch an den Feiertagen für eine Nachfrage nach Corona-Tests sorgen. Eine Pressesprecherin des Landratsamts sagt: "Die Weihnachtsfeiertage stehen kurz bevor und es ist davon auszugehen, dass sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger vor und nach ihrem Besuch bei der Familie auf das Coronavirus testen lassen möchten, um sicherzugehen, Verwandte nicht unbeabsichtigt anzustecken." Das Angebot ist an den Feiertagen groß.

Ehrenamtliche des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) testen an Heiligabend, am 26. Dezember und an Silvester in Gersthofen im City Center und am 25. Dezember in Meitingen. War es schwer, Helferinnen und Helfer für die besinnliche Zeit zu finden? Thomas Haugg, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Augsburg, sagt: "Nein, das entscheiden die Ehrenamtlichen selbst." Wer an den Feiertagen oder Silvester beim Roten Kreuz testet, tut das freiwillig. Die Bereitschaft sei groß. "Ich finde das klasse", sagt Haugg. "Für mich zählt momentan: Testen, impfen, testen, impfen." Seit die Tests für Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos sind, habe sich die Nachfrage verdreifacht oder vervierfacht.

Einer von 40 Tests ist im Schnelltestzentrum im City Center aktuell positiv. Überbringer der schlechten Nachricht ist in diesen Fällen oft der stellvertretende Bereitschaftsleiter Alexander Plohmann. Er sagt: "Manche rechnen schon damit, weil sie Symptome haben. Für andere kommt das richtig überraschend." Jedes Mal müsse er die Betroffenen darüber aufklären, was folgt: Sie müssen sich in Quarantäne begeben und den Schnelltest durch einen PCR-Test überprüfen lassen. Dass aktuell viele Tests positiv ausfallen, mache es umso notwendiger, auch über Weihnachten zu testen.

Bereitschaftsleiterin Andrea Amador sagt: "Niemand trägt bei den Familienfeiern eine Maske oder hält Abstände ein, deshalb kann sich das Virus hier sehr gut verbreiten." Ein gut durchgeführter Schnelltest könne das Risiko deutlich minimieren. "Wenn hochwertige Tests eingesetzt werden und der Abstrich medizinisch korrekt durchgeführt wird, erhält man ein zuverlässiges Ergebnis. Gerade beim Verwandtenbesuch will man diese Sicherheit ja haben." Die Tests im City Center finden ohne Termin statt.

Auch in den Apotheken von Johannes Rehm in Neusäß und Stadtbergen wird es an den Feiertagen und an Silvester Tests geben. Er sagt: "Manche Mitarbeiter haben kein Problem damit, da zu arbeiten." Vor dem Titania in Neusäß und vor der St. Antonius Apotheke in Stadtbergen sind sie Heiligabend am Vormittag im Einsatz. In Neusäß außerdem an Silvester von acht bis 16 Uhr, in Stadtbergen am 25. Dezember von neun bis 18 Uhr. Der Apotheker ist gespannt, wie die Nachfrage sein wird. Manche bevorzugen den offiziellen Test auch dann, wenn sie den Nachweis nicht brauchen. Rehm: "Viele sagen, sie lassen es lieber professionell machen, dann wissen sie, dass es sauber durchgeführt ist."

Über die gesamten Weihnachtsfeiertage, sowie an Silvester und Neujahr ist das Testzentrum in Hirblingen geöffnet. Termine gibt es online unter https://lkr-augsburg.ecocare.center/ oder telefonisch unter 0211-387 895 73. Viele weitere Teststellen listet das Landratsamt unter http://www.landkreis-augsburg.de/corona-testen auf.