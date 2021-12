Landkreis Augsburg

18:32 Uhr

Corona-Teststationen überall: Wie finde ich die beste im Augsburger Land?

Plus Seit Bürgertests wieder kostenfrei sind und 2G plus gefragt ist, gibt es wieder viele Teststellen im Kreis Augsburg. Manche musste aber auch schon wieder schließen.

Von Jana Tallevi

Aus 2G plus wird wieder 2G? Nicht für alle. Auch wenn das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen hat, die Zugangsregeln in bestimmten Bereichen wieder zu ändern, gilt das noch nicht für alle. Auf einen aktuellen Test verzichten kann nur, wer bereits dreimal gegen Covid-19 geimpft ist. Für die anderen bleibt es dabei: Wer ins Kino oder in die Schwimmhalle oder Sicherheit über seinen Gesundheitsstatus haben will, der braucht zusätzlich das negative Ergebnis eines Schnelltests. Teststationen gibt es wieder eine ganze Reihe im Augsburger Land. Doch sind die alle gleich empfehlenswert?

