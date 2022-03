Corona: Trend sinkender Inzidenz im Landkreis dauert an

Im Landkreis Augsburg hält der Trend des sinkenden Inzidenzwertes an. Bei der Zahl der Neuinfektionen zeichnet sich dagegen ein anderes Bild ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1520, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Damit sinkt der Wert im Vergleich zum letzten Stand (1543) nur leicht. Dennoch: Seit einer Woche sinkt der Inzidenzwert für das Augsburger Land kontinuierlich. Die Zahl der Neuinfektionen dagegen stieg wieder an. Innerhalb von 24 Stunden wurden 683 Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Wert ist damit um mehr als 100 höher im Vergleich zu den letzten veröffentlichten Zahlen. Innerhalb eines Tages wurden keine weiteren Todesfälle wegen einer Covid-19-Erkrankung in Kreis Augsburg gemeldet.

Lage in den Nachbarlandkreisen von Augsburg

In den benachbarten Landkreisen sind steigende Inzidenzen erkennbar. So beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg nun 1633, im Donau-Ries 1888, in Dillingen 2117 und in Günzburg 1345. Ebenfalls steigende Sieben-Tage-Inzidenzen werden für die Landkreise Landsberg mit 1798, das Unterallgäu mit 1724 und die Stadt Augsburg mit 1129 verzeichnet. (mom)