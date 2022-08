Corona und Lehrkräftemangel: Landrat Sailer holt zum Rundumschlag aus

Exklusiv Weil Lehrkräfte fehlen, schreibt Landrat Sailer einen wütenden Brief nach München. Zudem spricht er sich für die Aufhebung der Corona-Maßnahmen aus - mit einer Ausnahme.

"Völlig desolat" ist für CSU-Landrat Martin Sailer (Kreis Augsburg) die Lage an den Grund- und Mittelschulen im Freistaat. Denn es fehlt massiv an Lehrkräften. In einem Wutbrief an seinen Parteifreund und Ministerpräsidenten Markus Söder schreibt der Landrat: "Wo keine Lehrerinnen und Lehrer sind, können wir keinen Schulbetrieb auf die Beine stellen." Schon jetzt steht fest, dass in den Grundschulen im Augsburger Land im kommenden Jahr Unterricht ausfallen muss.

Sailer in Brief an Söder: "Unser Land verwaltet sich zu Tode"

Der 52-jährige Landrat des drittgrößten Landkreises in Bayern fordert in seinem Schreiben an Söder, dass Lehrkräfte von anderen Schulen an die Grund- und Mittelschulen zurückgeholt werden sollten. Sailer: "Unser Land verwaltet sich zu Tode, anstatt die offensichtlichen Probleme konkret und unbürokratisch anzugehen." Den Ministerpräsidenten fordert Sailer, der bis 2021 noch Vize von Parteichef Söder war, dazu auf, dem Thema höchste Priorität einzuräumen. Der Lehrkräftemangel müsse der Öffentlichkeit "umfassend erläutert werden".

CSU-Landrat Martin Sailer will fast alle Corona-Maßnahmen aufheben

Neben dem Ärger über die Bildungspolitik der Staatsregierung schießt der Landrat und schwäbische Bezirkstagspräsident auch in Richtung Ampelkoalition in Berlin. Sailer: "Ich bin für die Aufhebung aller Corona- Maßnahmen." Ginge es nach dem seit 2008 amtierenden Landrat, wäre die einzige Ausnahme eine Maskenpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. "Man kann Corona nicht wegisolieren, wegtesten oder wegimpfen."

Lesen Sie dazu auch