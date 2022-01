Corona: Veranstalter im Kreis Augsburg zeigen den Mut der Verzweiflung

Plus Inzwischen gehen wir ins dritte Jahr, seit das Coronavirus aufgetreten ist. Viele Veranstalter von Konzerten, Aufführungen und Festen geben nicht auf. Das ehrt sie.

Jetzt leben wir alle schon im dritten Jahr mit dem Coronavirus. Jeder von uns spürt die Einflüsse der Pandemie ständig in allen Lebensbereichen. Neben der Gastronomie trifft es die Veranstalter von großen Festen, Theateraufführungen und Konzerten.