Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Corona war nie ganz weg – stecken sich jetzt wieder mehr Menschen an?

Plus Derzeit sind viele Menschen erkältet, aber eine Coronainfektion wird gerne verdrängt. Dabei steigen die Zahlen. Das sagen Expertinnen und Experten aus der Region.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Das Letzte, woran die Menschen wieder denken wollen, ist Corona. Mit Festivals, Konzerten und Großveranstaltungen ist alles wieder so wie „früher“. Was allzu verständlich ist, aber nicht heißt, dass es nicht immer noch Ansteckungen mit dem Virus gibt. In diesem Sommer hat fast jeder wieder von jemandem gehört, den es „erwischt“ hat. Nur greifen die wenigsten zum Teststäbchen.

Das ist auch die Erfahrung in vielen Arztpraxen. „Corona hat nie ganz aufgehört“, heißt es aus einer Allgemeinarztpraxis in Diedorf. Wer sich von den Patienten und Patientinnen mit Erkältungssymptomen mit dem Coronavirus angesteckt hat, wird man manchmal gar nicht wissen, denn nur bei dringendem Verdacht werde ein Test gemacht. Coronainfektionen habe es aber immer wieder gegeben. Wichtig sei es, bei Erkältungen immer eine Maske zu tragen, denn diese schütze in jedem Fall gegen Ansteckung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen