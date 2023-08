Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Corona wieder auf dem Vormarsch? Was unser Abwasser aktuell verrät

Plus Viele fragen sich, ob das Virus wieder zum Problem werden könnte. Meldezahlen und Auswertungen der Viruslast im Abwasser geben erste Hinweise für den Landkreis.

Von Jana Korczikowski

Corona war nie ganz weg. Das war schon vergangenes Jahr so, auch in den Sommermonaten, und wurde kürzlich von Hausarztpraxen, zum Beispiel in Diedorf, wieder bestätigt. Trotzdem haben viele das Virus gerne verdrängt und die zurückgewonnene Freiheit in vollen Zügen genossen. Könnte es mit der Freiheit bald wieder vorbei sein? "Covid-19 wird auch im Herbst eine Rolle spielen", vermutet die Sprecherin des Landratsamtes, Annemarie Scirtuicchio.

Sie beruft sich dabei auf die jüngsten Meldezahlen sowie auf Ergebnisse des Abwassermonitorings. Teststellen in Stadtbergen und Königsbrunn geben an, ob die Viruslast im Abwasser steigt, gleich bleibt oder sinkt. Da auch asymptomatische Infektionen auf diese Weise nachgewiesen werden können, gilt das Abwassermonitoring als verlässliche Quelle für die Abbildung des Infektionsgeschehens. "Seit Mitte Juli steigt die Viruskonzentration im Abwasser wieder konstant an", fasst Scirtuicchio zusammen.

