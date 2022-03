Corona: Zahl der Neuinfektionen bleibt konstant – Inzidenz sinkt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg bleibt hoch. Der Inzidenzwert dagegen folgt weiterhin einer positiven Entwicklung.

Im Landkreis Augsburg haben sich innerhalb eines Tages 683 Menschen neu mit Covid-19 infiziert. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Damit bleibt die Zahl von neu gemeldeten Infektionen weiterhin konstant auf hohem Niveau. Gesunken ist dagegen erneut die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis. Sie beträgt 1570. Der Wert folgt damit einer positiven Entwicklung. Er sinkt den vierten Tag in Folge. Im Vergleich zum Stand von vor einer Woche (1778) ist der Wert nun um mehr als 200 geringer. Innerhalb von 24 Stunden kam es im Augsburger Land zu keinem neuen Todesfall durch das Coronavirus.

Wie sieht es in den benachbarten Landkreisen aus?

In den benachbarten Landkreisen zeichnet sich ein gemischtes Bild der Corona-Zahlen ab. Steigende sieben-Tage-Inzidenzen werden für die Landkreise Dillingen (2139) sowie Landsberg (1770) gemeldet. In Aichach-Friedberg sinkt die Inzidenz auf 1700, im Donau-Ries auf 1730, im Unterallgäu auf 1619 und in Günzburg auf 1270. Die niedrigste Inzidenz der Nachbarlandkreise wird derzeit für die Stadt Augsburg gemeldet. Dort beträgt der Wert 1085 und sinkt auch seit einigen Tagen konstant. (mom)