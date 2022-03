Corona: Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Augsburg erneut hoch

Die Zahl an Neuinfektionen im Landkreis Augsburg ist weiterhin hoch. Die Inzidenz dagegen sinkt leicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1943. Im Vergleich zum Vortag (2039) sank sie damit leicht und liegt nun wieder unter der Marke von 2000. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden beträgt für das Augsburger Land 795, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit ist zwar auch dieser Wert im Vergleich zum Vortag (958) gesunken, jedoch ist die Zahl nach wie vor hoch - wenn man sie mit Werten aus den vorherigen Wochen vergleicht.

Es starb kein weiterer Mensch innerhalb eines Tages im Landkreis am Coronavirus. Insgesamt sind in den vergangenen sieben Tagen im Kreis knapp 5000 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet worden.

Viele Nachbarkreise mit höherer Inzidenz

In vielen Nachbarlandkreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz höher als im Augsburger Land. So stieg die Inzidenz im Donau-Ries auf 2470, im Unterallgäu auf 2443 und in Aichach-Friedberg auf 2310. In Dillingen beträgt der Inzidenzwert 2292, im Oberallgäu 2076. Für die Stadt Augsburg wird ein steigender Wert mit 1765, für Landsberg mit 1922 und für Günzburg mit 1514 gemeldet. (mom)