Corona: Zahl der Neuinfektionen im Landkreis sinkt

Im Augsburger Landkreis sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz bleibt dagegen fast auf demselben Niveau.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1717, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Damit sinkt sie zwar im Vergleich zum Vortag (1728), allerdings nur sehr gering. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages wird im Augsburger Land auf 683 beziffert. Auch ist eine sinkende Tendenz zu beobachten, am Vortag kam es noch zu 737 Neuinfektionen. Zwei Menschen starben in diesem Zeitraum an einer Covid-Erkrankung. Bundesweit kam es seit Beginn der Pandemie nun zu mehr als 15 Millionen gemeldeten Ansteckungen mit Covid-19.

Die Lage in den Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. In Landsberg stieg die Inzidenz auf 1679. Sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen werden für Aichach-Friedberg mit 2021, im Donau-Ries mit 1816 sowie in Dillingen mit 1969 und dem Unterallgäu mit 1728 gemeldet. Die niedrigsten Inzidenzen der Nachbarkreise sind für die Stadt Augsburg (1242) und Günzburg (1332) gemeldet. (mom)