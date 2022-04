Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg stagnieren

Im Landkreis Augsburg stagnieren die Corona-Zahlen. Inzidenz und Neuinfektionen verändern sich im Vergleich zum Vortag kaum – und bleiben damit hoch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt bei 2080, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit bleibt der Wert im Vergleich zum Vortag (2087) beinahe gleich hoch. Innerhalb eines Tages wurden außerdem 1023 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Auch hier ist die Zahl im Vergleich zum Vortag (1039) kaum niedriger. Allein in den vergangenen sieben Tagen kam es im Augsburger Land somit zu über 5000 Neuinfektionen mit Covid-19. Dabei dürfte die Dunkelziffer wohl höher liegen. Ein weiterer Mensch starb im Landkreis innerhalb von 24 Stunden an einer Corona-Erkrankung.

Lage in den Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen sind steigende und fallende Sieben-Tage-Inzidenzen zu beobachten. In Aichach-Friedberg sinkt der Wert auf 1907, in Dillingen auf 2129, im Unterallgäu auf 2076 und im Ostallgäu auf 1870. Steigende Inzidenzen werden im Donau-Ries mit 2530 gemeldet, ebenso in Günzburg mit 1463 und in Landsberg mit 2042. In der Stadt Augsburg liegt der Inzidenzwert bei 1755. (mom)

