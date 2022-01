Corona-Zahlen im Landkreis explodieren – liegt das nur an Omikron?

Plus Das Landratsamt geht davon aus, dass die meisten Neuinfektionen auf die Omikron-Variante zurückzuführen seien. Doch das ist nicht der einzige Grund.

Einen solch steilen Anstieg der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg gab es noch nie. Innerhalb eines Tages stieg der Wert von 229 Neuinfizierten innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner auf 402,5. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. Bundesweit liegt dieser Wert aktuell bei 428. Doch warum explodieren die Zahlen im Augsburger Land?