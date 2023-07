Eine Festlegung auf eine Variante gibt es bei der CSU im Kreis Augsburg nicht. Was inzwischen für das Bahnprojekt Augsburg-Ulm im Gespräch ist.

Der Steuerungskreis der CSU im Landkreis Augsburg, mit dem diese das Bahnprojekt Ulm-Augsburg als Bindeglied zwischen allen politischen Ebenen begleitet, sieht erste Erfolge im Einsatz für die Region. Die gemeinsame Linie solle klar, konstruktiv und vor allem einig bleiben, so die Koordinatoren des Steuerungskreises, Ludwig Lenzgeiger und Christian Weldishofer. Durch den Einsatz sei "mittlerweile eine völlig neue Sachlage geschaffen und dies zum großen Vorteil für die Menschen im Landkreis“, so Lenzgeiger weiter.

Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer macht diese Entwicklungen konkret. Man habe es ursprünglich mit einer „totalen Verweigerungshaltung“ der Bahn zu tun gehabt. Nun jedoch würde über Maßnahmen gesprochen, die früher als „unmöglich deklariert wurden“. So sei jetzt der viergleisige Ausbau am Bestand, eine Südumfahrung in Adelsried, eine Brückensenkung in Zusmarshausen und auch die Anpassungen der Hauptbahnhöfe in Ulm und Augsburg in Planung. „Der Kreistag und die Politik auf allen Ebenen haben an einem Strang gezogen und so die Diskussion versachlicht. Nun wird mit der Region, anstatt über sie gesprochen. Das ist ein Erfolg nicht allein für den Landkreis, sondern auch für die Bahn, denn so kann echte Akzeptanz entstehen.“

CSU sieht Erfolge in Planung für Bahntrasse Ulm-Augsburg

Inzwischen sei auch ein Hochleistungskorridor im Gespräch, so der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz. Die Aufnahme als Hochleistungskorridor hätte eine vollständige Sanierung der Bestandsstrecke zur Folge, den barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe sowie eine Verbesserung des Lärmschutzes. Festlegen wolle sich die CSU jedoch weiterhin auf keine Trasse, sondern das Verfahren weiterhin "konstruktiv und kritisch" begleiten, so Lenzgeiger. (AZ)

Lesen Sie dazu auch