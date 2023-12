Das AELF hat einen neuen Abteilungsleiter im Bereich Forsten

Siegfried Völkl tritt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die Nachfolge von Hubert Messmer an, der in den Ruhestand geht. Ihm geht es um den Umbau des Waldes.

„Ich freue mich sehr, in Zukunft wieder nah am Wald arbeiten zu dürfen“, sagt Siegfried Völkl. Er ist seit 1. Dezember neuer Abteilungsleiter im Bereich Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg. Mehr als 58.000 Hektar Wald, das entspricht über 81.000 Fußballfeldern, liegen im Dienstgebiet des AELF Augsburg.

Völkl ist regional zuständig für den südlichen Bereich des Landkreises Augsburg und wird funktional besonders die forstliche Förderung koordinieren. Außerdem initiiert und überwacht er die Forsteinrichtung der Kommunen in seinem Dienstgebiet. Forsteinrichtung nennen Fachleute die konkrete Maßnahmenplanung, was in den nächsten zehn Jahren in den Wäldern geschehen soll. Der gebürtige Memminger besitzt und bewirtschaftet selbst zwei kleine Waldgrundstücke. Daher kennt er den Anspruch, den der Klimawandel, aber auch die Gesellschaft an den Wald stellen, nur zu gut. Besonders für den überwiegend klein strukturierten Waldbesitz in Bayern bedeutet das eine große Herausforderung. Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit möchte er dementsprechend im Bereich Waldumbau und der Förderung des privaten und kommunalen Waldbesitzes setzen.

Hubert Messmer hat forstliche Standortkarten erstellt

Völkl tritt die Nachfolge von Hubert Messmer an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Messmer war 18 Jahre am AELF tätig. Ein wichtiger Meilenstein seiner Laufbahn war die forstliche Standortserkundung. Hier wurden mit den forstlichen Standortskarten wichtige Hilfsmittel für die Beratung der privaten und körperschaftlichen Waldbesitzer geschaffen. „Besondere Freude hat mir auch die Zusammenarbeit mit den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen im Amtsbereich und ganz Schwaben bereitet. Hier konnte ich gemeinsam mit meinen engagierten Mitstreitern viel Positives für den Wald und die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer erreichen.“, so Messmer. (AZ)

