Das Augsburger Land neu entdecken

Die landschaftliche Schönheit und die vielen regionalen Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten möchte der Landkreis Augsburg auf der Messe „A\FAIR“ präsentieren. „Unsere Region hat viel zu bieten“, sagt Landrat Martin Sailer. „An unserem Stand gibt es daher einige spannende Entdeckungen zu machen: von handwerklichem Bierbrauen bis hin zu nachhaltigen Mobilitätslösungen erwartet Interessierte ein tolles Angebot.“ Besucherinnen und Besucher können an den drei Messetagen regionale Produkte von Erzeugern aus dem Landkreis probieren und sich beispielsweise über das Programm des Naturparks Augsburg – Westliche Wälder, den Bio-Einkaufsführer oder Projekte zur Radmobilität informieren. Auf junge Besucher warten am Messestand 010 in Halle 1 kreative Mitmachaktionen, am ersten Tag mit den Naturparkrangern. Die Messe „A\FAIR“ findet von Freitag, 7. März, bis Sonntag, 9. März, auf dem Messegelände Augsburg statt. Weitere Infos unter www.landkreis-augsburg.de/afair2025.

