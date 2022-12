Das bislang einzigartige Navigationssystem des Landratsamts

Smartphones, eine App und spezielle Tafeln sollen dafür sorgen, dass sich Besucher im Augsburger Landratsamt besser zurechtfinden.

Der Buchbinder Wanninger hat es in Bayern unbestritten zur Person des öffentlichen Lebens gebracht. In dem legendären Sketch von Karl Valentin versucht er vergebens, in einer Baufirma den richtigen Ansprechpartner zu finden und wurde so sprichwörtlich zur Symbolfigur für all diejenigen, die in Ämtern oder Unternehmen von Stelle zu Stelle weitergereicht werden und schier irr werden in dieser labyrinthischen Welt.

Landratsamt Augsburg hat Indoor-Navigationssystem

Im Augsburger Landratsamt könnte dem Wanninger jetzt geholfen werden. Der weitläufige Bau am Prinzregentenplatz, unlängst noch erweitert durch einen Anbau im Innenhof, verfügt nun über ein Indoor-Navigationssystem, das nach Angaben des Amtes in der bayerischen Behördenlandschaft bislang einzigartig ist.

Mittels Smartphone und spezieller Symboltafeln, die flächendeckend an den Decken der Korridore, im Foyer und in den Treppenhäusern des Gebäudes angebracht sind, "gelingt die Orientierung im Amtsgebäude spielerisch", verspricht das Amt jetzt in einer Pressemitteilung.

Grundlage ist eine App

Als technische Grundlage dient die App „Everguide“, die kostenfrei für Android und iOS zur Verfügung steht. Über die Frontkamera des Geräts registriert die Anwendung die QR-ähnlichen Markierungen an der Decke und bestimmt so den Standort der Nutzerin oder des Nutzers. Grafisch und wahlweise auch per Sprachausgabe weist die App den Weg zu dem Raum, der als das gewünschte Ziel eingegeben oder eingesprochen wurde. Für bewegungseingeschränkte Personen steht zusätzlich eine Funktion zur Verfügung, die Treppen auf der Route vermeidet und in Richtung eines der Aufzüge lotst. „Für unser Haus ist das neue System eine wichtige Ergänzung im Sinne einer vollständig barrierefrei zugänglichen Behörde. Ich freue mich, dass wir mit dieser Neuerung eine echte Vorreiterrolle unter Bayerns Behörden einnehmen“, erklärte Landrat Martin Sailer.

Wer das Indoor-Navi beim nächsten Besuch im Landratsamt nutzen möchte, aber kein eigenes Smartphone besitzt, kann sich für die Dauer des Besuchs ein Leihgerät am Info-Point im Foyer aushändigen lassen. „Allen Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzern sei empfohlen, die App Everguide bereits vor dem Amtsbesuch zu installieren“, so Sailer. Für alle Android-Geräte funktioniere die Navigation bereits einwandfrei, bei Apple-Geräten scheint es noch zu haken. Falls die moderne Technik nicht fruchtet, rät der Landrat dann doch zu altbewährten Mitteln: „Selbstverständlich können Sie jederzeit eine meiner hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen, wenn Sie Ihr Ziel nicht auf Anhieb finden sollten.“

Lesen Sie dazu auch

Mit dieser Methode hat es weiland der Wanninger auch schon probiert. Aber das war ja nur ein Sketch - und nicht das richtige Leben. (AZ/cf)