Das Ehrenamt im Landkreis Augsburg hat es in Zeiten der Pandemie schwer

Plus Corona schränkt alles ein, das spüren auch viele Ehrenamtliche im Kreis Augsburg. Der persönliche Kontakt wird seltener - aber es gibt Lichtblicke.

Der Aystetter Feuerwehr fehlt der Nachwuchs. Das hat Matthias Hemmerle, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, in der Dezembersitzung des Gemeinderats mit deutlichen Worten erklärt. Es sei ein allgemeines Problem, aber auch eines, das sich durch Corona noch verschlimmert hat: "Das Problem mit Corona ist, dass die Übungen gerade wieder komplett vorbei sind." Ohne Übungen, Filmabende und andere Treffen sei es schwer, für Jugendliche attraktiv zu bleiben. Wie schwer macht es die Pandemie dem Ehrenamt im Augsburger Land?