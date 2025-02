Das erste Sonnenbad in diesem Jahr

Die Temperaturen kletterten am Freitag im Sonnenschein auf bis zu 15 Grad. Mit dem Fahrrad und warm eingepackt hat Peter Schlefer aus Stadtbergen den wunderschönen Tag genutzt und ist zum Bobinger Stausee geradelt. Dort legte er eine kleine Pause ein. Auch am Samstag und am Wahlsonntag werden ganz knapp zweistellige Werte auf dem Thermometer erreicht. Die Nächte bleiben bitterkalt. Egal, der Frühling kommt. Früher oder später.

