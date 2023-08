Das geheime Leben der Fledermäuse im Augsburger Land

Plus Im Landkreis Augsburg sind 18 von 25 bayerische Fledermausarten heimisch. Oder sind es sogar schon mehr?

Sie sind beinahe lautlos, sie sind schier unsichtbar und doch pflegen sie an vielen Orten im Augsburger Land ihr geheimes Nachtleben: Fledermäuse. Wie viele Exemplare der geheimnisvollen Säugetiere es tatsächlich gibt im Landkreis Augsburg, liegt selbst für die Experten im Dunkel der zahlreichen Nistplätze verborgen.

Sicher ist jedenfalls, dass der Augsburger Landkreis wohl einen ganz besonders begehrten Lebensraum für die kleinen Säugetiere darstellen muss, wie Claudia Weißschädel, die Vorsitzende des Vereins Fledermausschutz Augsburg, erläutert: „Von den insgesamt 25 bayerischen Fledermausarten wurden bisher schon 18 Arten im Landkreis Augsburg nachgewiesen.“ Darunter seien auch stark gefährdete Exemplare wie die etwas grimmig dreinblickende Mopsfledermaus oder das immer ein wenig hilflos wirkende „Graue Langohr“.