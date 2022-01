Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Das Impfen im Landkreis Augsburg geht weiter - wieder mit mehr Biontech

Plus Am Wochenende wurde im City-Center Gersthofen und in den Zentren fleißig weiter geimpft. Es gibt auch wieder mehr Biontech-Dosen.

Von Regine Kahl

"Hier hat das Ehrenamt das Stäbchen in der Hand". Plakate mit dieser Aufschrift hängen am Testcenter des Roten Kreuzes (BRK) im City-Center Gersthofen. Am Samstag hatte dort das Ehrenamt auch die Spritze in der Hand. Unter Anleitung eines Arztes impften speziell geschulte Rettungssanitäter des BRK zum Schutz vor einer Corona-Erkrankung. Meistens ging es um eine Booster-Impfung, aber auch der eine oder andere Erstimpfling kam vorbei oder stoppte spontan während eines Einkaufs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen