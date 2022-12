Das ist 2022 beim Bahnausbau Ulm-Augsburg passiert

Plus Das Mammutprojekt ist 2022 in die präzise Planung gestartet. Zehn verschiedene Trassen für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Ulm und Augsburg werden jetzt untersucht. Auch die Bahnhöfe werden überprüft.

Ein Jahr ist schnell vorüber, wenn es um die Planung eines Mammutprojekts wie den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg geht. Die Suche nach der besten Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen den beiden schwäbischen Städten gestaltet sich schwierig. Auf den neuen Gleisen soll der Fernverkehr mit bis zu 300 Stundenkilometern fahren können. 26 Minuten dürfen diese Züge von Ulm bis Augsburg brauchen. Lange Güterzüge haben zwar mehr Zeit für die Strecke, können aber nicht mehr als acht Promille Steigung bewältigen. Nicht nur die Bahn macht sich über diese Herausforderungen Gedanken. 2022 haben sich auch Bürgerinitiativen, Anwohner, Verbände, Politiker und Verkehrsexperten zu Wort gemeldet. Zu besprechen gibt es so einiges.