Das ist am Heimaterlebnistag im Landkreis Augsburg geboten

Heimat entdecken lautet das Motto am Sonntag in ganz Bayern beim Heimaterlebnistag. Auch im Landkreis Augsburg ist das Angebot groß. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen.

In ganz Bayern haben die Menschen am Sonntag, 5. Mai, die Gelegenheit, ihre Heimat noch besser kennenzulernen. Zum zweiten Mal findet an diesem Sonntag der Heimaterlebnistag statt. Das bayerische Heimatministerium hat das Event zusammen mit dem Landesverein für Heimatpflege und den Bezirken initiiert. Viele Ehrenamtliche, Heimatpfleger und Geschichtsvereine haben ein buntes Programm zusammengestellt. Auch im Landkreis Augsburg gibt es einiges zu entdecken. Hier das Programm:

Archivarin Angela Schlenkrich im Archiv in Zusmarshausen. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Das Archiv in Zusmarshausen in der Schulstraße 2, das seit Kurzem mit dem Video-Podcast "Geschichten aus dem Archiv" auf YouTube vertreten ist, öffnet am Sonntag um 10 Uhr seine Türen. Zu jeder vollen Stunde um 10, 11 und 12 Uhr wird hier eine Führung durch das Archiv angeboten. Außerdem präsentiert Archivarin Angela Schlenkrich von 10 bis 13 Uhr ausgewählte Objekte in ihrem Büro.

Wie lebten die Menschen in den Stauden vor 120 Jahren? Dieser Frage widmet sich das Bauernmuseum Staudenhaus in Gessertshausen am Heimaterlebnistag. Es handelt sich um das letzte kleinbäuerliche, strohgedeckte Anwesen im Landkreis Augsburg, das einen Blick in die Lebenswelt der ehemaligen Bewohner ermöglicht. Das Gebäude steht in Oberschönenfeld 5 in Gessertshausen und kann um 13 Uhr für etwa eine Stunde besichtigt werden. Erwachsene zahlen 1 Euro Eintritt.

Das Heimatmuseum in Thierhaupten öffnet am Heimaterlebnistag. Foto: Wilhelm Wagner

Auch das Heimatmuseum Thierhaupten gewährt Einblicke in das bäuerliche Leben aus der Zeit vor etwa 110 Jahren. In den Räumlichkeiten sind zudem Gerätschaften zur Feldbestellung und vieles mehr zu sehen. Sehenswert sind auch die reichverzierten bäuerlichen Trachten. Das Haus ist ab 14 Uhr für etwa eine Stunde geöffnet. Es steht in der Herzog-Tassilo-Straße 34 in Thierhaupten. Das obere Stockwerk ist nur über eine Treppe erreichbar.

Das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Eine historische Mühlenführung mit dem Titel "Auf den Spuren der Thierhauptener Klostermühlen" findet am Sonntag in der Mühle in Thierhaupten in der Franzengasse 21 statt. Beginn ist um 15 Uhr. Renate Laske führt im historischen Gewand durch die seit dem 15. Jahrhundert verzeichnete Mühle. Sagenumwobenes mischt sich dabei mit Historischem und vielen Anekdoten über Müller und Mühlen in Thierhaupten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, in der Museumsstube regionale Produkte wie Mehl und Öl zu erwerben. Gegen eine Gebühr kann Müsli an den Handmühlen selbst hergestellt werden. Die Veranstaltung dauert ein bis zwei Stunden und ist auf Familien ausgerichtet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Müsli herstellen 1 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@klostermuehlenmuseum.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das historische Gebäude ist nicht barrierefrei, Kinderwagen können wegen der baulichen Gegebenheiten nicht mit ins Haus genommen werden.

Vortrag über Altenmünster und seine Ortsteile

Um die Geschichte von Altenmünster und seine acht Ortsteile dreht sich alles bei einem Vortrag in Hennhofen. Es geht um das ritterliche Mittelalter, um Wappen, die an frühere Grundherren erinnern und um Urkunden, die von längst vergangenen Zeiten berichten und von der ersten Erwähnung eines Ortes. Werne Malcher beginnt seinen Vortrag um 15 Uhr. Der Veranstaltungsraum im Thomasweg 6 in Hennhofen verfügt über einen barrierefreien Zugang.

Wanderung auf den Spuren von Lorenz Scheuenpflug in Dinkelscherben

Wer gern an der frischen Luft ist, kann eine Rundwanderung mit dem Titel "Erd- und Landschaftsgeschichte" in Dinkelscherben mitmachen. Sie beginnt um 14 Uhr am Wanderparkplatz 200 Meter nördlich des Landjugendheims in Dinkelscherben. Die Wanderer begeben sich auf die Spuren von Lorenz Scheuenpflug. Der Wissenschaftler befasste sich mit der Entstehung der Landschaft, entdeckte die Schieferkohle am Uhlenberg und erklärte mehrfach, dass es nie einen Reischenau-See gegeben habe. Stationen der zehn Kilometer langen Wanderung sind das Scheuenpflug-Denkmal, das Schieferkohle-Geotop und eine Kies- und Sandgrube. Etwa 100 Höhenmeter sind in den zwei bis drei Stunden zu bewältigen. Festes Schuhwerk und Zeckenschutz werden empfohlen. Bei starkem Regen, Sturm oder drohendem Gewitter entfällt die Wanderung.